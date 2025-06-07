Aile ziyaretine bütçe yetmiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Bu sene pek çok yurttaş, bayramı ekonomik krizin gölgesinde karşıladı.

Çoğu yurttaş bayramın ekonomik sıkıntıların etkisi altında geçeceğini ifade etti. Ahmet Yücedağ isimli yurttaş, 20 yılın ardından ilk kez bu sene memleketine gidemediğini anlatarak şunları söyledi: “Açıkçası ekonomi gerçekten çok kötü. Zor durumdayız. Yatsak kalksak hep onu düşünüyoruz, ne yapacağız ne edeceğiz diye. Enflasyon uçmuş, almış başını gidiyor. Ekonomi bu bayramı mutlaka etkileyecek tabii. Bayram artık kayboluyor. Geçim derdi var ya, artık bayramı arka sırada bırakıyor. 2005 yılından beri İstanbul’dayım. Her bayramda mutlaka Tarsus’a annemin babamın yanına giderim, çocuklarımı götürürüm. İlk defa bu Kurban Bayramı’nda gidemiyorum, ekonomik şartlardan dolayı... Aklımız hep orada.”

Emekli yurttaş İbrahim Ulus ise “Biz de gezmeyi isteriz ama ne mümkün” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Bayramda, emekliler olarak, biz de rahatlıkla gezmeyi isteriz tabii. Ancak ekonomik şartlardan, özellikle son 2 yıldır emeklinin durumu çok kötü oldu. Şu anda bizim maaşımız ev kirasına zor yetiyor.”

13 bin liralık dul maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığını söyleyen Emine Şimşek ise “Yok gidemem, nereye gideyim. Eskiden tabi biraz daha gidiyorduk. Şimdiki hayatlara karşı öncekiler daha iyiydi” ifadelerini kullandı. Gülhanım Akın ise şunları söyledi: “Bayram diye bir şey yok artık bizim için. Bayramda bir yere gitmek imkânsız, nasıl gideceğiz? Memleketime bile gidemiyorum. Son 5 yıldır çok zor. Öncesinde yine biraz daha rahattık. Ama şimdi çok zor.”

Annesini ziyarete dahi gidemediğini anlatan Abdülvahit Albayrak ise “Para var mı? Para olsa her yere giderdik. Annem memlekette, Bitlis’te, onun yanına bile gidemiyorum. Kaç bayram oldu, yok, gidemiyorum” dedi.

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YURTTAŞ TATİLE ÇIKSA DENİZE GİREMİYOR

Bayramda on binlerce kişi ekonomik sıkıntılardan dolayı tatile gidemediğini söylerken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan plajlara ilişkin açıklama geldi. Ersoy, müjde verircesine, açılacak iki yeni halk plajı ile birlikte ülkedeki toplam halk plajı sayısının 19’A yükseleceğini duyurdu. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beş yıldızlı hizmet kalitesiyle hayata geçirdiğimiz ücretsiz girişli halk plajlarımızın sayısı, Manavgat Sorgun ve Bodrum Yalıkavak plajlarının da hizmete girmesiyle birlikte 19’a yükselecek” ifadelerini kullandı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin tüm sahil şeridinde insanların ücretsiz olarak denize girebileceği yalnızca 17 halk plajının olması dikkati çekerken Ersoy’un yeni iki halk plajını ‘müjde’ olarak duyurması tepki çekti.