Aileden uzak ikinci bayram

HABER MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve CHP’li belediyelere yönelik 19 Mart’ta düzenlenen operasyonun ardından ülke geneline yayılan eylemlere katıldıkları için tutuklanan aralarında bir avukatında bulunduğu yaklaşık 9 genç bir bayramı daha cezaevinde karşıladı.

19 Mart’tan bu yana tutuklanan 301 gençten 292’si tahliye edilirken 9 kişi hâlâ Silivri Cezaevi’nde tutulmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARIMIZI SERBEST BIRAKIN

Aradan geçen 3 aya karşın gençlerin tahliye edilmemesine tepki gösteren Anne-Baba Dayanışma Ağı yaşanan sürecin hukuksuzluğuna dikkat çekti. Gençlerin anayasal haklarını kullandığı için tutuklandığına dikkat çeken Anne-Baba Dayanışma Ağı’ndan yapılan açıklamada, tutuklu gençlerin bir an önce tahliye edilmesi talep edildi.

“Herkes önceden izin almadan gösteri ve yürüyüş hakkına sahiptir maddesi Anayasa’nın en temel maddesi iken çocuklarımız günlerdir tutuklu” denilen açıklamada, “Kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle suçlanamaz iken kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz en temel Anayasa maddesi iken kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya ve muameleye tabi tutulamaz” ifadeleri kullanıldı. Tutuklu gençlerin en temel anayasal haklarının ihlal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kimse suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar suçlu sayılamaz, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz iken tutukluluk gerekçesi olmayan, suç unsuru olmayan ithamlarla çocuklarımız günlerdir tutuklu. Bir bayramı daha çocuklarımız parmaklıklar arkasında geçiriyor” denildi.

Meclis’ten İnfaz Yasası ile binlerce kişinin serbest bırakıldığı anımsatılan açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “İnfaz yasası ile ölümden, cinayetten asli sorumlu olanlar, kadın, çocuk cinayetlerinden, yolsuzluktan, hırsızlıktan, uyuşturucu kaçakçılığından ve daha onlarca adli suçtan tutuklu olması gerekenler serbest bırakılırken veya tutuksuz yargılanırken Anayasal haklarını kullanan çocuklarımızın özgürlükleri, eğitim hakları ellerinden alınıyor. Biz anne babalar ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın tutuklanmadığı, adli kontrol şartı, ev hapsi verilmediği, mahkeme salonlarında yargılanmadığı bir ülke istiyoruz. Çocuklarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır.”