Aileler adalet istiyor

Balıkesir’in Karesi ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde bulunan ZSR Patlayıcı Fabrikası’nda 24 Aralık 2024’te meydana gelen patlamaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek.

Duruşma öncesi patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri destek çağrısında bulundu.

Fabrikada güvenlik önlemlerinin alınmadığını belirten aileler, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Aileler “Çocuklarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin canı hiçe sayıldı. Bu davanın takipçisiyiz, üstünü kapatmalarına izin vermeyeceğiz” diye konuştu. 11 işçinin hayatını kaybettiği çok sayıda işçinin yaralandığı patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, fabrikanın yetkilileri ve sorumluları gözaltına alındı ve mahkeme süreci başlatıldı.

ÖNLEMLER YETERSİZDİ

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şirketin müdür vekili C.Y, patlayıcı mesul müdürü S.B., iş sağlığı ve güvenliği müdürü H.Y.A. ve patlayıcı üretim müdürü M.B. hakkında ‘‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İddianamede, fabrikadaki yönetim zafiyetleri ve güvenlik önlemlerinin eksikliğinin patlamanın temel nedenleri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporlarına göre fabrikada yeterli iş güvenliği önlemleri alınmadı, patlayıcı maddelerin depolanmasında kurallara uyulmadı, işçilere gerekli eğitimler verilmedi. Tanık beyanları da şirket yöneticilerinin bu eksiklikleri bildiğini ancak gerekli adımları atmadığını ortaya koydu. Sanıklardan C.Y., S.B. ve M.B. bilirkişi raporlarında “asli kusurlu” bulunurken, iş güvenliği müdürü H.Y.A. “tali kusurlu” olarak değerlendirildi.