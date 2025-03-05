Aileler çocuklarına harçlık veremez halde

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar’da üç çocuklu bir aileyi ziyaret etti. Bakırlıoğlu’nun ziyareti, günlük yevmiye ile geçinmeye çalışan ailenin ekonomik krizin gölgesindeki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi. Bakırlıoğlu’na, iki aydır kirasını ödeyemediğini anlatan baba, “Çocuklarıma harçlık veremiyorum” dedi.

CHP’li Bakırlıoğlu’nun ziyaret ailenin anlattıkları, Türkiye’de sosyal yardıma muhtaç milyonlarca hanenin içinde bulunduğu duruma ayna tuttu. Düzenli bir işi olmadığını, zaman zaman günlük bin 500 TL yevmiye karşılığında çalışabildiğini anlatan ailenin babası, “Bu düzen böyle gitmez” diye konuştu.

YETERLİ BESLENEMİYORLAR

Bakırlıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, geçinemediklerini anlatan baba, iki aydır kirasını ödeyemediğini belirtiyor. Kirasının 8 bin TL olduğunu belirten ve 16 bin TL kira borcu olduğunu ifade eden anne ise çocuğuna harçlık dahi veremediğini anlatıyor. Annenin, okul çağındaki iki çocuğuyla ilgili söyledikleri de dikkati çekiyor: “Evde yediriyorum. Öğlen yemeğine geliyorlar zaten. Küçüğün beslenmesi için okuldan liste veriyorlar. O listeye göre uygulamak zorundasın. Anne baba olarak kendimizden ödün veriyoruz. Artık bir şeylerin de değişmesi lazım. İnsanların artık gözlerini açması lazım. Bu düzen böyle olmaz. Cumhurbaşkanı, ‘En az üç çocuk’ diyor ama asgari ücretle ya da asgari ücretin altında ücretlerle üç tane çocuğu sağlıklı bir şekilde beslemek, okutmak, temizliğini sağlamak, barındırmak asıl mesele.”

SAĞLIĞA ERİŞİLEMİYOR

Baba, Bakırlıoğlu’nun, ‘Sigortanı ödeyebiliyor musun?” sorusuna karşılık ise şunları kaydediyor: “Yok, ödeyemiyoruz. Sigorta yatmayınca sağlık hizmetlerinden de faydalanamıyoruz. Para aldığımız an direkt gidip kiramıza, faturalarımıza veriyoruz. Çoluk çocuğumun eğitimine zaten hiçbir şey kalmıyor. Kalmıyor. Benim çocuğum okuyabilecek çocuk, dersleri iyi. Çocuğuma ne gibi olanak sağlayabilirim?

Pazara çıkıyorsun. Ben yeri geliyor bin lirayla, yeri geliyor üç yüz lirayla gidiyorum. O gün ne varsa. Ama şu an beş kişilik bir aile için sadece sebze alalım dersem iki bin lira. Bunun içerisinde ne tavuğu var, ne eti var, ne peyniri, yumurtası… Yani hiçbir şey yok.”

AKP’li Mustafa Elitaş’ın asgari ücretle ilgili açıklamalarını eleştiren CHP’li Bakırlıoğlu ise Manisa’da karşılaştığı tablo ile ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “Diyanet'in açıkladığı fitre günlük 180 TL. Yani bir kişinin yemesi gereken, asgari yemek için vermesi gereken tutar 180 TL. Dört kişi bir aile olsa, ayda 21 bin 600 TL… Bugün, 60 bin TL’nin altında gelir gelen her ev, yoksulluk sınırında demektir. Şu anda yıllarını devlete hizmete vermiş en kademli memurların aldığı para 60 bin TL. Ülkede yaklaşık 16 milyon emekli var. Emeklilerin zaten büyük bir çoğunluğu açlık sınırının altında, yani 22 bin TL'nin altında maaş alıyor. Toplumun neredeyse tamamı yoksulluk sınırının altında yaşıyor.”