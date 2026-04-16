Aileler destek çağrısı yaptı

EMEK SERVİSİ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin 4’üncü kısmında yapımı süren Mitsubishi Yeni Isı Pompa Fabrikası’nda 2 Şubat 2024’te meydana gelen ve işçiler Ali Baba Gökalp ile Zülfü Yıldız’ın yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin davanın dördüncü duruşması Manisa Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Ana firma ve taşeron firmadan herhangi bir sanık ya da sorumlunun yer almadığı duruşmada, aileler ve avukatlar, tüm sorumluların yargı önüne çıkarılmamasına tepki gösterdi. Duruşmayı Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da takip etti. Hiçbir sorumlu mahkeme heyeti karşısına çıkmazken duruşma 16 Nisan’a ertelendi.

SORUMLULARI KATILMADI

Hayatını kaybeden işçi Zülfü Yıldız’ın eşi Gülay Yıldız, “Bu iş kazası değil, göz göre göre cinayet. Eşim ve eniştem çığlıklarla can verdi. Tek istediğim adaletin yerini bulması” dedi. Ali Baba Gökalp’in eşi Nuriye Gökalp ise “Bu bir iş kazası olsaydı müdahale olurdu, yangın tüpü olurdu. Bu bir cinayet. Karşımızda tek bir sorumlu göremiyoruz. Bize bunu yaşatanlar cezasını çeksin istiyoruz” ifadelerini kullandı. Mahkeme beyanların ardından bilirkişi raporu hazırlanması için duruşmayı 16 Haziran’a erteledi. Ailelerin olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebi ise reddedildi.

Duruşma sonrası konuşan avukat Özgür Metin, olay yeri keşfi talebinin reddedilmesine tepki gösterdi. Ali Baba Gökalp’in eşi Nuriye Gökalp de “Lütfen bize destek çıkın” dedi. Gülay Yıldız ise inşaatta başka iş kazaları da yaşandığına dikkat çekerek “İş güvenliği diyorlar ama ne yangın söndürme sistemi var, ne doğru düzgün ekipman. Mitsubishi firması da taşeron firmalar da sorumlu” ifadelerini kullandı.