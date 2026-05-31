Aileler ücretli işten koparıyor

İşini aile yaşamı ile uyumlaştırması beklenen kadınların eğitimden iş gücüne kadar hayatın her alanına katılmasına en büyük engeli ‘ailevi’ gerekçeler oluşturuyor.

Resmi istatistiklerde kadınlar, ailevi gerekçeleri daha fazla ifade ederken erkeklerde bu oran çok düşük kalıyor. Ailevi nedenler, bakım yükümlülükleri, aile baskısı, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve destek mekanizmalarının eksikliği gibi görünmeyen ama belirleyici engelleri ifade ediyor.

TÜİK verilerine göre işgücüne dahil olmayan kadınların sayısı geçen yılın son çeyreğine göre 638 bin kişi artarak 22 milyon 186 bine ulaştı. Bu kadınların 9 milyon 925 bini, ev işleri ya da ailevi nedenlerle çalışma hayatına katılamadığını söylüyor. Başka bir ifadeyle işgücüne katılmayan kadınların yüzde 44,7’sinin gerekçesi ev işleri ya da ailevi nedenler oldu.

4 MİLYON SINIRINI AŞTI

2025 yılının son çeyreğinde 3 milyon 846 bin kadını çalışma hayatından koparan gerekçe ailevi nedenler olurken bu yılın ilk çeyreğinde 228 bin kadın daha eklenerek ilk kez 4 milyon sınırını aştı.

Ev işleri ile meşgul olduğu için işgücüne dahil edilmeyen kadınların sayısı son yıllarda hızla azalırken ailevi nedenler öne çıkıyor. 2021 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon 608 bin olan ailevi ve kişisel nedenlerle çalışmayan kadınların sayısı, 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 56,2 artarak 4 milyon 74 bine yükseldi. Her yıl daha fazla kadının işgücü dışında kalma nedeni doğrudan "ailevi nedenler" olarak kayıtlara geçiyor.

Bu gerekçe ile işgücünden kopan kadınların en yoğunlaştığı yaş aralığı ise 30–34 oldu. Mesleki birikimin, gelir artışının en yoğun olduğu yaş grubunda olup ailevi nedenler gerekçesiyle işgücüne dahil olmayan kadınların sayısı 767 bine ulaştı. 25-29 yaş grubunda 642 bin, 35-39 yaş grubunda ise 654 bin kadın çalışmak istemesine karşın ailevi engellerle çalışamıyor.

Öte yandan TÜİK’e göre işgücüne dahil olmayan kadınların 536 bini, son işinden ailesindeki çocuk veya yetişkin bakımı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı.