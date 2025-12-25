Ailelerin mücadelesi geri adım attırdı

Haber Merkezi

11. Yargı Paketi’nde yer alan ve infaz indirimini içeren 27’nci madde, deprem suçları çıkarılıp kabul edildi. 27’nci maddeye ‘‘deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması souncu meydana gelen öldürme suçları’’ ibaresi eklendi. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri kararı sevinçle karşıladı.

SANIKLAR OLASI KAST İLE YARGILANSINLAR

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenlerin yakınları tarafından oluşturulan Adalet Peşinde Aileleri Platformu’nun Ankara Cemal Süreya Parkı’nda sürdürdüğü ve “deprem suçları hariç” ibaresiyle devam eden nöbet dün akşam saatlerinde söz konusu düzenleme ile sona erdi. 4 gündür nöbet tutan aileler kararı gözyaşları içinde karşıladı.

Kararın ardından BirGün’e konuşan Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya ‘‘Bir direniş gösterdik ve sesimiz duyuldu. Tek problemimiz bu değildi. Sanıkların ‘olası kast’ ile yargılanması talebimiz de umarım duyulur. Çünkü bu sanıklar bu ihmalleri bilerek ve isteyerek yaptılar. Sanıkların olası kast ile yargılanmaları sürecinde de vekiller yanımızda olsun’’ dedi. Meclis Adalet Komisyonu’nun, kamuoyunda ‘‘11. Yargı Paketi" olarak bilinen 38 maddelik kanun teklifinin en çok konuşulan maddesi ise 27’nci madde olmuştu. Bu madde, 2023’teki 10’uncu Yargı Paketi’yle getirilen ‘Covid-19 infaz indirimi’nin kapsamının genişletilmesini öngörüyordu. Söz konusu düzenleme ile depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar ‘‘erken tahliye’’ düzenlemesinden faydalanamayacak.

∗∗∗

5 SANIĞA HAPİS 2 SANIĞA BERAAT

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 32 kişinin hayatını kaybettiği Kasapoğlu Apartmanı davasında karar açıklandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 7 sanıktan 5'ine 6 yıl 8 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.