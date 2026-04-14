Ailelerin yürüyüşüne izin verilmedi

Adalet Peşinde Aileleri Platformu, deprem davalarında “olası kast” uygulanmamasına ve cezasızlığa tepki göstermek için Ankara Güvenpark önünde toplanarak Adalet Bakanlığı önüne yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Polisle yaşanan tartışmada aileler “Bizim canlarımız ölürken siz neredeydiniz? Asker neden sahaya inmedi?” “Akın Gürlek sözünü tut, kapıyı aç” diyerek polise tepki gösterdi.

Yaşanan tartışmadan sonra aileler Adalet Bakanlığı'nın Ek binası önünde açıklama yaptı. Platform sözcüsü Döne Kaya, davalarda çıkması gereken tek kararın “olası kast” olması gerektiğini ve gerçek sorumluların yargılanmadığını söyledi.