Ailelerine haber verilmedi: Artvin'de tutuklu bulunan 4 gazeteci başka cezaevlerine sevk edildi!

HABER MERKEZİ

Artvin merkezli soruşturmada tutuklanan 4 gazetecinin ailelerine ve avukatlarına bilgi verilmeden Erzurum ve Erzincan’daki hapishanelere sevk edildikleri ortaya çıktı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Basın, Yayın ve Matbaa Çalışanları Sendikası (Basın-İş), konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, gazeteciler Dicle Baştürk, Eylem Emel Yılmaz, Ozan Cırık ve Yavuz Akengin'in tutuldukları Artvin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Erzurum ve Erzincan’daki hapishanelere gönderildiği belirtildi.

"İNSAN HAKLARI İHLALİ"

Sevk sırasında gazetecilerin ailelerine ve avukatlarına herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edilen açıklamada, "Bu uygulama yalnızca hukuki değil, aynı zamanda insan hakları ihlalidir" denildi.

Mesleklerini yaptıkları için tutuklanan gazetecilerin ailelerinden, avukatlarından ve kamuoyundan izole edilmek istenmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamanın devamı şöyle:

"Bu tür uygulamalarla gazetecileri susturamazsınız! Adil yargılanma hakkının, ifade özgürlüğünün ve basın özgürlüğünün sistematik biçimde ihlal edildiği bu süreçte, yetkilileri hukuk dışı uygulamalara derhal son vermeye çağırıyoruz."

Gazeteciler Dicle Baştürk, Eylem Emel Yılmaz, Ozan Cırık ve Yavuz Akengin, tutuldukları Artvin Ceza İnfaz Kurumu’ndan Erzurum ve Erzincan’daki hapishanelere hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın sevk edildi.



Bu sevkler sırasında ne avukatları ne de aileleri bilgilendirildi. Bu… pic.twitter.com/A3t9vGmyfQ — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) July 3, 2025

Öte yandan tutuklanan gazetecilerden Eylem Emel Yılmaz, Artvin Kapalı Cezaevi kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle yerde ve sadece bir battaniyenin üzerinde yatmak zorunda bırakılmıştı.