Ailelerle bir araya gelen Özel'den “Çocuklarımız Serbest Bırakılsın” imza kampanyasına destek çağrısı

Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda tutuklanan gençlerin aileleriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Gençlerimizin, bir gün bile yatarı olmayan bir iddia ile günlerdir cezaevinde tutulması hukuksuzluktur, vicdansızlıktır" ifadelerini kullanan Özel, herkesi http://change.org adresi üzerinden başlatılan “Çocuklarımız Serbest Bırakılsın” imza kampanyasına destek olmaya çağırdı.

Özel, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün, 19 Mart darbe girişimine karşı protesto hakkını kullandığı için tutuklanan gençlerimizin ailelerinin oluşturduğu, “Anne Baba Dayanışma Ağı” ile bir araya geldik.

Gençlerimizin sonuna kadar yanında olacağız. Hapiste tutulan öğrencilerimiz derhal serbest bırakılmalı, mağduriyetleri giderilmeli ve kaçırdıkları sınavlar telafi edilmelidir.

Gençlerimizin, bir gün bile yatarı olmayan bir iddia ile günlerdir cezaevinde tutulması hukuksuzluktur, vicdansızlıktır.

Tüm vatandaşlarımızı, evlatlarımızın özgür kalması için http://change.org adresi üzerinden başlatılan “Çocuklarımız Serbest Bırakılsın” imza kampanyasına destek olmaya davet ediyorum."