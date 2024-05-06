“Ailenizin” bankası: Ziraat'ta nepotizm iddiası

Ziraat Bankası’na yönelik eş-dost-akraba kadrolaşması iddiası, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Bankanın Yönetim Kurulu Başkenvekili Aksu’nun akrabalarının yanı sıra Aksu ve bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Tanyeri’nin referansı ile üç yılda 381 kişinin de çeşitli pozisyonlarda işe yerleştirildiği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Ziraat Bankası’ndaki eş-dost-akraba kadrolaşması iddiası tartışma yarattı. CHP Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili Fikrettin Aksu’nun akrabalarının kuruma, sınavsız şekilde yerleştirildiğini söyledi. Aksu’nun kardeşi Şener Aksu’nun, Ziraat Bankası’nın Tedarik Bölümü’ne müdür olarak atandığı öğrenildi.

CHP’li Akay’ın iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Akay, Aksu’nun bir diğer akrabası Murat Bedir’in de Sivas Bölge Başkanı olarak atandığı bildirdi. Atamalara tepki gösteren Akay, “Bu başkanlığa atanacak bir sürü liyakatli kişi varken yakın akrabasını bu göreve ataması kabul edilemez” dedi.

YÜZLERCE KİŞİYE REFERANS

Fikrettin Aksu ve Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Tanyeri’nin, başta Erzurum Çağrı Merkezi olmak üzere, bankanın muhtelif yerlerine üç yıl içinde 381 kişiyi referans göstererek aldırdığı kaydedildi. CHP’li Akay, Aksu ve Tanyeri’nin referansı ile göreve başlayan kişilerin kim olduklarının açıklanması gerektiğini vurguladı.

“KARDEŞ TEKLİF EDİYOR ABİ ONAYLIYOR”

Akay’ın, Ziraat Bankası’ndaki kadrolaşmayı ortaya koyduğu çarpıcı açıklamasında, özetle şunlar sıralandı:

“Ziraat Bankası Tarımsal Kredilerden Sorumlu Grup Başkanı Ferhat Pişmaf da eşini, dostunu, akrabasını buraya atamaya devam etmiş. Ferhat Pişmaf kardeşi Rafet Pişmaf’ı Samsun Bölge Başkanı olarak atamış. Bölge Başkanlığı önemli bir makam, kredi tahsisinde belli bir yetkisi var. Yetkisini aştığı durumlarda konu genel müdürlük makamına ve Kredi Komitesi'ndeki kredilerden sorumlu genel müdür yardımcısına intikal eder. Yani kardeş teklif ediyor, abi onaylıyor. Limiti yetmedi, yukarıya teklif edecek, abisi olan Ferhat Pişmaf’da onaylayacak. Bu kredilerin hangi firmalara kullandırıldığıyla ilgili ayrıca bir inceleme yapılması gerekiyor.

“MEMLEKETİNE KREDİ KULLANDIRMIŞ”

Bu olaylar olurken Banka Genel Müdürü Alparslan Çakar hiçbir şey yapmıyor. Ama bir şey. Kendi memleketi olan Muş'un Malazgirt ilçe belediyesine 78 milyon 118 bin 540 lira kredi kullandırıyor ve bu kredi halen ödenmemiş vaziyette görüyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Kamu bankaları Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve muhalefet belediyelerine hiçbir kredi kullandırmazken AKP’li ve Cumhur İttifakı belediyelerine fütursuzca kredilerin kullandırımı devam ediyor."

İSRAF KALEMLERİ

Akay, kamuda Tasarruf Tedbirleri Genelgesi tartışılırken Ziraat Bankası’ndaki israf kalemlerini de gündeme getirdi. Banka Genel Müdürü’nün talimatıyla, bir yılda 400 şubenin tadilatına başlandığını ifade eden Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şubenin tadilat maliyeti yaklaşık 10 milyon TL. Hesaplarsak, dört yılda da 16 milyar TL yapıyor. Bu kadar şatafat varken lüks araç alımları varken bakanlıkta gidiyor kamu memurlarının servis araçlarına el atıyor. Memurlar nasıl gidip gelecek? Zaten hayat pahalılığı altında ezilmiş durumdalar. Tasarrufu siz buradan mı yapacaksınız? Kamu personelinin servis araçlarına üç ayda 998 milyon TL kira ödemesi yapılmış, bu ödemelerin toplamı yılda 4 milyar TL civarında olacak. Ziraat Bankası’nın bu tadilat işlemlerinden vazgeçin, işte size kaynak burada.”