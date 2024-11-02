Ailesi görüşme için başvuru yapmıştı: Abdullah Öcalan'a 'disiplin cezası' verildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti'li milletvekilleri ile tokalaşmasının ardından başlayan yeni 'çözüm süreci' ile ilgili gelişmeler sürerken 1999'dan bu yana İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a 'disiplin cezası' verildiği ortaya çıktı.

MA'da yer alan habere göre, Abdullah Öcalan’ın müdafiliğini yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, geçtiğimiz günlerde aile görüşmesine ilişkin Bursa İnfaz Hakimliği'ne başvurdu.

GEREKÇE AÇIKLANMADI

Hakimlik, 16 Ekim 2024 tarihinde Abdullah Öcalan'a verilmiş yeni bir 3 aylık 'disiplin cezası' olduğunu bildirdi.

Söz konusu 'cezanın' gerekçesine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Avukatların, karara karşı itirazda bulunacağı ifade edildi.

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Öcalan ve diğer tutuklularla görüşme talebiyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İmralı Cezaevi Müdürlüğü’ne başvuruda bulunuldu.

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile vasisi Mazlum Dinç; Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emine Konar, Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım ile Veysi Aktaş’ın kardeşi Melihe Çetin görüşme talebiyle savcılık ve cezaevi müdürlüğüne başvuru yaptı.

Abdullah Öcalan ve İmralı'da tutulan diğer 3 tutuklunun aileleriyle görüşme hakları, 'disiplin cezaları' öne sürülerek engelleniyor.

2021-2024 tarihileri arasında Abdullah Öcalan ve diğer tutuklulara 3'er aylık olmak üzere en az 7 kez disiplin cezaları verilerek, aileleriyle görüşmeleri engellendi. Disiplin cezalarının gerekçeleri ve dosya numaraları, yapılan tüm başvurulara rağmen avukatlarıyla paylaşılmaması ise dikkat çekiyor.

4 YIL ARADAN SONRA İLK GÖRÜŞME

Öte yandan Abdullah Öcalan’ın ailesi ile yüz yüze son görüşme 3 Mart 2020, telefonla son görüşme ise 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmişti.

Türkiye siyasetinde son zamanlarda yaşanan yeni 'çözüm süreci' tartışmalarnın ardından, 4 yıl sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan 23 Ekim 2024 tarihinde yüz yüze görüştü. Görüşmede Abdullah Öcalan, "tecridin hala devam ettiğini" söyledi.