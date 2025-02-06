Ailesinden 4 kişiyi kaybeden depremzede Kazaz, 2 yıldır ağabeyini arıyor

50 binden fazla kişinin ölümüne neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Bu sürede bölgedeki pek çok yurttaş konteynerlerde yaşamlarını sürdürürken bazıları da kayıp yakınlarına hâlâ ulaşamadı.

Depremin en çok vurduğu yerlerden biri Hatay'dı. Antakya’daki Defne Apartmanı’nda yaşayan Kazaz ailesi depremde yok oldu. Trabzon’da yaşayan Mustafa Kazaz; 6 Şubat’ta hızlıca Antakya’ya döndü. Kazaz, yıkılan apartmanın enkazından annesinin ve kız kardeşinin cansız bedenini kendisi çıkardı.

"KOMŞULAR, ‘AĞABEYİN 12 SAATTE ÇIKARILDI’ DEDİ"

Kazaz, haftalarca babası, ablası ve ağabeyi için enkaz karşısına kurduğu çadırda bekledi. Bir ay sonra babasına ve ablasına kimsesizler mezarlığında ulaşan Kazaz, ağabeyi Muhammed Kazaz’dan 2 yıldır haber alamadı. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Kazaz, “Komşular o gün bana dedi ki, ‘Ağabeyini 12 saat içinde çıkartıp götürdüler’. Kaldı annem, babam, ablam ve kız kardeşim. Onları çıkartmaya çalışıyorum. Önce annemi, sonra kız kardeşimi çıkarttım. Ablamla babam çıkmadı. Daha sonra bulmuşlar, kimsesiz mezarlığına gömmüşler. DNA testiyle çıkıyorlar ortaya” dedi.

"NEREYE GİTSEM ‘BİZDE DEĞİL’ DİYORLAR"

Muhammed Kazaz’a için ulaşmak için bütün resmi işlemleri yaptığını belirten Kazaz, “DNA testi verdim. Adli Tıp'a ve AFAD’a gittim. Her yere gittim. Nereye gitsem ‘Bizde değil, çıkmış olsa size söylerdik’ diyorlar. Bizim komşu diyor ki, ‘Birinci gün hayatta olmayan kişileri almadılar enkazdan’ ama maalesef şimdiye kadar bulamadım. Her yerden ‘Bekleyeceksiniz’ diyorlar. 2 yıl oldu” ifadelerini kullandı.

"HATAY’A GİDEMİYORUM, YOL İZNİ VERMİYORLAR"

Suriye vatandaşı olduğu için Trabzon İl Göç İdaresi tarafından Hatay’a gidişine izin verilmediğini de öne süren Kazaz, “Benim duygularım anlatılmaz. 2 yıldır telefonun başında bekliyorum, sessize almıyorum. Kim ararsa arasın, yabancı numara bile olsa açıyorum. Ağabeyim numaramı ezbere biliyor. Bekliyorum ki, o bir gün kendine gelir, arar bir gün bir hastaneden diye. Sabahım akşamım belli değil. Bütün ailem gitti, bir ağabeyim kaldı. Umudum orada, o umuttan da bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı da biliyorum. Hatay’a da gidemiyorum, yol izni vermiyorlar” diye konuştu.