Ailesini katleden komiser yardımcısının bilgisayarı yanmış halde bulundu: İntihar notu bırakmış

Ankara'da, komiser yardımcısı Veysel Öztürk, izinli olarak geldiği evinde, aynı evli olduğu Hasret Öztürk ile çocukları 13 yaşındaki Mustafa Öztürk ve 15 yaşındaki Nisa Nur Öztürk'ü öldürdükten sonra intihar etti. Aile katliamının ardından Veysel Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu ve yine Öztürk'e ait olduğu öğrenilen dizüstü bilgisayarın yanmış halde bulunduğu belirtildi.

Evli olduğu kadını ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla intihar eden komiser yardımcısının, intihar notu bıraktığı ve kendisine ait dizüstü bilgisayarın yanmış halde bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser yardımcısı Veysel Ö, Keçiören ilçesi Çevik Sokak'ta yaşayan ailesini ziyarete geldi. Veysel Öztürk, evli olduğu Hasret Öztürk ve iki çocuğunu öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

İNTİHAR NOTU BIRAKMIŞ

Öztürk'ün, geçen yıl temmuz ayında Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Hatay Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne tayin edildiği, Mart 2024'te de Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Silah Patlayıcılar Büro Amirliğine atandığı öğrenildi.

Evde Veysel Öztürk'e ait laptop yanmış halde bulundu. Ayrıca Veysel Öztürk'ün yazdığı değerlendirilen intihar notu da bulundu. Öztürk'ün, notta yaşadığı ekonomik sorunları yazdığı belirtildi. Laptop ve not, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Öztürk çiftinin yan apartmanda oturan komşusu Gülşen Akdemir, "Eşiyle arasında boşanma aşamasında olduğunu duyduk. Silahına da susturucu takmış. Kendilerini tanırdık. Burada 10 senedir komşumuzdu. Daha önce hiç kavgalarını görmemiştik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.