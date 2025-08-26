Aileye özel ilan!

Yükseköğretim Kurulu’nun tüm uyarıları ve mahkeme kararlarına rağmen üniversitelerdeki belirli kişiyi tarif eden ilanlar devam ediyor. Torpilli adım iddialarının son örneği Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi oldu. Üniversitenin Tıp Fakültesi’nde yıllar içinde verilen ilanlara, fakültedeki akademisyenlerin eşlerine kadro açıldığı ortaya çıktı. 19 Ağustos 2024 tarihinde Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü, Tıbbi Patoloji anabilim dalı için doktor öğretim üyesi kadrosu açıldı. İlanın şartlarında, “Endometrioid ve seröz tip endometrial karsinomlarda bazı markerların prognostik önemi konusunda çalışması olmak” ifadeleri yer aldı. Sibel Acat’ın, “Endometrioid ve seröz tip endometrial karsinomlarda PTEN, P53 ve MDM2 ekspresyonlarının prognostik önemi” başlıklı bir çalışması bulunuyor. Tıp Fakültesi, dahili tıp bilimleri bölümünde aynı soyada sahip Ömer Acat da doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

30 Aralık 2024 tarihinde, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri bölümü, Tıbbi Patoloji anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında da, “Tip-1 endometrial adenokarsinomun gelişiminde adrenomedullin ve Bcl-2 ekspresyon düzeylerinin araştırılması konusunda çalışması olmak” şartı arandı. Afife Uğuz’un, “Tip-1 endometriyal adenokarsinom gelişiminde immünohistokimyasal adrenomedullin ve Bcl-2 ekspresyonunun rolü: Endometriyumda adrenomedullin ekspresyonu” başlıklı bir çalışması bulunuyor. Tıp fakültesi, temel tıp bilimleri bölümünde aynı soyada sahip Prof. Dr. Abdülhadi Cihangir Uğuz da akademisyen olarak görev yapıyor.

21 Nisan 2020 tarihinde Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunda, “Patoloji alanında uzman ya da doktora derecesine sahip olmak, Endometrium kanserlerinde Golgi Fosfoprotein3 (GOLPH3) ekspresyonu ile ilgili çalışma yapmış olmak” şartı arandı. Burcu Sanal Yılmaz’ın, “Endometrium kanserlerinde golgi fosfoprotein 3 (GOLPH3) ekspresyonu ve prognozla ilişkisi” başlıklı çalışması bulunuyor.

Aynı tarihte Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri bölümü, Kardiyoloji Anabilim Dalı için bir diğer doktor öğretim üyesi ilanında da, “Kardiyoloji alanında uzman ya da doktora derecesine sahip olmak, Akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde terminal QRS distorsiyonu üzerine araştırma yapmış olmak” şartı arandı. Bu şartı karşılayan kişi olan Ahmet Yılmaz’ın, “Akut ST elevasyonlu miyokard infarktüsünde başvuru EKG’sindeki terminal GRS distorsiyonunun hastane içi ve uzun dönem mortalite üzerine etkisi” başlıklı çalışması bulunuyor. Ahmet Yılmaz ve Burcu Sanal Yılmaz’ın eş olduğu da öğrenildi.

EŞLERE ÖZEL ŞARTLAR

31 Ekim 2024 tarihinde Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri bölümü Aile Hekimliği anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadrosunda “Kadınların kontraseptif yöntem kullanımında gebe kalma durumları ile ilgili çalışma yapmış olmak” şartı arandı.

Yurdakul’un, “Kadınların Kontraseptif Yöntem Tercihleri ve Yöntem Kullanırken Gebe Kalma Durumlarının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışması bulunuyor. Yurdakul’un eşi Mehmet Serkan Yurdakul, 14 Ağustos 2023 tarihi itibaren Karaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak görev yapıyor.