Air Canada çalışanları ücret anlaşmasını reddetti

Air Canada kabin memurları, şirketin sunduğu ücret teklifini yüzde 99,1 oranında reddetti. Böylece, Kanada’nın en büyük hava yolu şirketi ile çalışanları arasındaki gerginlik büyürken, anlaşmazlığın artık arabuluculuk süreciyle çözülmesi bekleniyor. Yasal grev hakkı bulunmadığı için uçuşların devam edeceği belirtildi.

MÜZAKERELER VE ARABULUCULUK SÜRECİ

Reuters'ta yer alan habere göre, taraflar 19 Ağustos’ta dört günlük grevin ardından geçici bir anlaşmaya varmıştı. Ancak bu teklif, sendika üyelerince kabul edilmedi. Air Canada ve Kanada Kamu Çalışanları Sendikası, iş durdurma ya da lokavt yapılamayacağı konusunda uzlaştı. Bu nedenle dosya önce arabuluculuğa, sonuç alınamazsa da tahkime taşınacak.

ÜCRET VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDAKİ TALEPLER

Görüşmelerin odağında, kabin memurlarının uçak hareket etmeden önceki çalışma saatleri için de ücret talebi bulunuyor. Hem Air Canada hem de ABD’deki United Airlines gibi şirketlerde görev yapan kabin ekipleri, yalnızca uçak havadayken ödeme yapılmasına karşı çıkıyor. Bu talepler, sektör genelinde dikkat çekmeye başladı.

TEKLİFTEKİ KAZANIMLAR VE TEPKİLER

Air Canada’nın sunduğu anlaşma, maaş, emeklilik ve sosyal haklarda bazı iyileştirmeler içeriyordu. Teklif, yeni başlayan kabin memurlarına yüzde 20, deneyimli personele ise yüzde 16’ya kadar zam öngörüyordu. Ayrıca dar gövdeli uçaklarda 60 dakika, geniş gövdelilerde ise 70 dakikalık yer hizmeti ödemesi yapılacaktı. Ancak kabin memurları, artışların yüksek yaşam maliyetlerini karşılamadığını savundu.

SENDİKANIN BASKI ALTINDA İMZALADIĞI SÜREÇ

Sendika Başkanı Mark Hancock, anlaşmanın Toronto’daki bir otelde arabulucu eşliğinde ve ciddi baskılar altında imzalandığını söyledi. Hancock, “Eğer ertesi gün anlaşma çıkmasaydı mahkemeye gidilerek sendikaya karşı suç duyurusunda bulunulacak, cezalar ve para yaptırımları gündeme gelecekti” dedi. Buna rağmen kabin memurları, teklifin beklentilerinin gerisinde kaldığını vurguladı.