Air Canada çalışanlarının grevi başladı: Şirket faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı

10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden​​​​​​​ Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) Sözcüsü Hugh Pouliot, Air Canada ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle grevin başladığını teyit etti.

Yerel saatle 01.00 civarında (08:00 TSİ) başlayan grevin ardından hava yolu şirketi kısa süre sonra faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından sendika ile şirket arasında yapılması beklenen anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Bu kadar az ilerleme kaydedilmesi kabul edilemez. Kanadalılar, her iki tarafın da en iyi çabalarını göstermesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Sendika Sözcüsü Pouliot ise "Biz grev yapmak için değil, bir anlaşma müzakere etmek için buradayız." dedi.

Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda, günlük yaklaşık 130 bin kişinin bu durumdan etkileneceği ifade edildi.



