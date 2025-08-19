Air Canada’da kabin memurları grevi sona erdi

Air Canada’nın kabin memurları, 40 yıl sonra gerçekleştirdikleri ilk grevi sonlandırarak şirketle anlaşmaya vardı.

Yaklaşık dört gün süren grev yüzbinlerce yolcunun planlarını etkilerken, şirket uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatacağını ve tam kapasiteye dönüşün bir haftadan uzun sürebileceğini duyurdu.

GREVİN NEDENİ “ÜCRETSİZ ÇALIŞMA”

Reuters'ın aktarımına göre, kabin memurları özellikle yolcu binişi gibi yerde yaptıkları işlerin ücretlendirilmesini talep etmiş, sendika ise görüşmeler sonunda “ücretsiz çalışmanın sona erdiğini” açıklamıştı.

HÜKÜMETTEN İNCELEME SÖZÜ

Kanada Çalışma Bakanı Patty Hajdu, havacılık sektöründeki ücretsiz çalışma iddialarına yönelik soruşturma başlatılacağını duyurarak baskıyı artırdı.