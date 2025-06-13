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Air France, Tel Aviv seferlerini askıya aldı

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İsrail hava sahasının kapanmasının ardından Air France, Paris ile Tel Aviv arasındaki seferleri ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Güncel
  • 13.06.2025 15:13
  • Giriş: 13.06.2025 15:13
  • Güncelleme: 13.06.2025 15:13
Kaynak: AA
Air France, Tel Aviv seferlerini askıya aldı
Fotoğraf: AA

Fransız hava yolu şirketi Air France'ın, ikinci bir duyuruya kadar İsrail'in başkenti Tel Aviv'e uçuşlarını askıya aldığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İsrail hava sahasının kapanmasının ardından Air France, Fransa'nın başkenti Paris ile Tel Aviv arasındaki seferleri yeni bir emre kadar askıya aldı.

Ortadoğu'da İsrail'in saldırılarının yol açtığı gerilim nedeniyle çok sayıda uluslararası hava yolu şirketi, geçen aylarda da Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almıştı.

İsrail son olarak, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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