Airbnb dahil 10 seyahat sitesine erişim engeli yolda

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), aralarında Airbnb, Trip.com ve Hotels gibi dünya çapında kullanılan platformların da bulunduğu 10 seyahat sitesine erişim engeli getirilmesi talebiyle dava açtı.

Açıklamada söz konusu platformların Türkiye'de belgesiz, vergisiz ve denetimsiz biçimde faaliyet gösterdiği savunuldu.

TÜRSAB, platformların seyahat acentalarına karşı haksız rekabet yarattığını gerekçesiyle dava açıldığını kaydetti. Açıklamada, "Açılan bu dava ile aynı zamanda söz konusu portallardan kaynaklı tüketici mağduriyetlerinin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz" denildi.

TÜRSAB'ın erişim engeli talep ettiği popüler platformlar şunlar:

-Airbnb

-Expedia

-GetYourGuide

-Viator

-Isango

-ToursByLocals

-Agoda

-Trip.com

-Hotels.com

-Musement