Aizanoi'de Afrodit ve Dionysos'a ait yeni heykel başları bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde, Koca Çay'da yürütülen kazı çalışmalarında, mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in heykel başının ikincisi, şarap tanrısı Dionysos'un ise üçüncü heykel başı gün ışığına çıkarıldı.

Kazı başkanlığını yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Coşkun, AA muhabirine, bu yıl kazı sezonunun en önemli çalışma alanlarından birinin antik dönemde "Penkalas" olarak bilinen Koca Çay olduğunu söyledi.

Bunlar arasında bazılarının daha önemli parçalar olduğunu anlatan Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu sezon bizi heyecanlandıran en önemli gelişme; mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit heykel başı ile şarap tanrısı Dionysos heykel başının yenilerini ortaya çıkarmamız oldu. Çayda bugüne kadar yaptığımız kazı çalışmalarında 100'ü aşkın heykel parçasıyla karşılaştık. Bulunan başların bazılarının 2-3 metre uzunluğundaki heykellere ait olduğu anlaşılmaktadır. İlkini 3 yıl önce ortaya çıkardığımız bu heykel başları oldukça güzel korunmuş vaziyette. Yaptığımız kazı çalışmalarında, toplamda 2 Afrodit, 3 Dionysos heykel başını çıkarmayı başarmış olduk."