Ajan yasası Tiflis’i kaosa sürüklüyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor.

Akşam saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin milletvekillerinin dışarıya çıkışını engellemek için parlamento binanın girişlerini kapatmaya çalıştı.

Güvenlik güçleri göstericilerin dağılmaması üzerine polis özel kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis parlamento binasına giden tüm yolları kapattı, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Zurabişvili, güvenlik güçleri ve hükümeti göstericilere yönelik orantısız bir güç kullanmakla suçladı.

YASA NEYİ KAPSIYOR?

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Zurabişvili, tasarının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek iptalini istiyor. İktidar ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunuyor. Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze geçen ay yaptığı açıklamada geçen yıl protestolar nedeniyle geri çekilen, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Başbakan İrakli Kobakhidze hükümet olarak açık çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.