Ajandalarında gençliğe yer yok

Öğrencilerin barınma sorununun çözümüne yönelik yeterli adım atmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024’ün ilk yarısına yönelik mali verileri belli oldu. Bakanlığın 2024 yılının ilk yarısındaki harcamaları ile ikinci yarısına yönelik öngörülerinin yer aldığı rapor, ismi açıklanmayan vakıf ve derneklerin gençlik bütçesinden aldığı payın büyüklüğünü ortaya koydu.

Fahiş kiralar ve özel yurt ücretleri karşısında ezilen öğrenciler için yeterli barınma olanağı sağlayamayan Bakanlığın, vakıflara yüz milyonlarca aktardığı, stadyum inşaatları için ise milyarlarca lira harcadığı belirlendi.

Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ocak-Haziran 2023 döneminde 522 milyon 660 bin TL olan vakıf ve derneklere aktardığı parayı, Ocak-Haziran 2024 döneminde 699 milyon 71 bin TL’ye çıkardı. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 2024’ün ilk altı ayında aktarılan para, 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 34 arttı.

Bakanlığın 2020, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarının ilk yarılarında, “kâr amacı gütmeyen kuruluş” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere aktardığı para şu şekilde sıralandı:

• 2020: 65 milyon 419 bin TL

• 2021: 78 milyon 530 bin TL

• 2022: 287 milyon 689 bin TL

• 2023: 522 milyon 660 bin TL

• 2024: 699 milyon 71 bin TL

MİLYARLARCA LİRA AKTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın, “stadyumlar” başlığı altında paylaştığı veriler ise bütçe kullanım tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Ocak 2011-Haziran 2024 yatırım programında Bakanlığa ait 38 adet stadyum projesi bulunduğu ifade edildi. Projelerden 14’ünün Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca, beşinin belediyelerce, 19’unun ise Toplu Konut İdaresi’nce inşa edildiği kaydedildi. Projelerin toplam maliyeti ise kayıtlara, 6 milyar 459 milyon 923 bin TL olarak geçti.

DİYANET KUŞATMASI

26 Şubat 2015 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde öğrenci yurtlarında hayata geçirilen, “Manevi Danışmanlık Hizmetleri Projesi”nin ulaştığı boyut da dikkati çekiyor. 2015 yılında 11 pilot ilde uygulanan proje kapsamında devlet yurtlarında görevli Diyanet personeli sayısı Haziran 2024 itibarıyla 700’e dayanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki 454 Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı yurtlarda, toplam 684 Diyanet personelinin görev yaptığı bildiriliyor.