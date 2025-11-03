Ajax-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Galatasaray'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı oynayacağı zorlu maçın hakemi Fransız Benoit Bastien oldu
Kaynak: AA
Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hakemi belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek.
Bastien'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.