Ajax-Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2025-2026 Şampiyonlar Ligi Ajax-Inter maçı bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması ilk haftasında dev mücadeleye sahne olacak. Hollanda temsilcisi Ajax, İtalyan ekibi Inter’i konuk ediyor. Johan Cruyff Arena’da oynanacak karşılaşmada gözler milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nda olacak. Peki, Ajax-Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ajax-Inter maçı bilgileri!

AJAX-INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax ile Inter arasında oynanacak mücadele, 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Johan Cruyff Arena’daki karşılaşma saat 22.00’de başlayacak.

Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

AJAX-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında oynanacak Ajax-Inter karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter’de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Serie A’da bu sezon çıktığı iki maçta iki gol katkısı sağladı. Başarılı performansı ile dikkat çeken yıldız oyuncunun Ajax karşısında ilk 11’de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER