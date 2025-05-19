Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ajax'ta Francesco Farioli dönemi sona erdi

Eredivisie ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Spor
  • 19.05.2025 12:56
  • Giriş: 19.05.2025 12:56
  • Güncelleme: 19.05.2025 12:59
Kaynak: AA
Ajax'ta Francesco Farioli dönemi sona erdi
Fotoğraf: AA

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.

BirGün'e Abone Ol