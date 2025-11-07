Ajax'tan John Heitinga kararı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax’ta teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildi.

Teknik direktörlüğe Heitinga’nın yerine geçici olarak Fred Grim getirildi.

Mayıs sonunda takımın başına geçen 41 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, yaklaşık beş ay görevde kalabildi.

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de Hollanda Ligi'nde başarısız bir performans gösteren Ajax, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde konuk ettiği Galatasaray’a 3-0 mağlup olmuştu.

Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin ilk dört haftasında 0 puanla son sırada.

Hollanda Ligi'nde 11 maçta 20 puan toplayan Ajax, lider Feyenoord’un sekiz puan gerisinde dördüncü basamakta bulunuyor.