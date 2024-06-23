Ajax'tan TFF'ye Ahmetcan Kaplan mesajı

Ajax Kulübü, dün akşam Portekiz'e karşı milli takım stoperlerinin yaptıkları hataların tartışılmasının ardından sosyal medya hesabından kulüpte forma giyen ve milli takımın kadrosunda yer alan stoper Ahmetcan Kaplan'ın fotoğrafını 'Bring it on' mesajıyla paylaşarak TFF'nin resmi X hesabını etiketledi.

Hollanda kulübü Ajax, dün akşam A Milli Takımın Portekiz'e 3-0 kaybettiği maçın sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından Ahmetcan Kaplan'ın fotoğrafını paylaştı.

Ajax'ta forma giyen ve milli takımın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Kaplan'ın fotoğrafını, Türkçe'de "Haydi bakalım" anlamına gelen "Bring it on" mesajıyla paylaşan kulüp, TFF'nin resmî X hesabını da etiketledi.

2022 yılında Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, EURO 2024 öncesi hazırlık maçlarında hiç forma giymemişti.

Milli takımın stoperleri Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakçı dün akşam yaptıkları hatalarla tartışılmıştı. Öte yandan ilk iki maçta da sarı kart gören Bardakçı, milli takımın gruptaki son maçında Çekya'ya karşı forma giyemeyecek.