Ajda Pekkan'dan protokol seyircisine tepki: 'Kuralları bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin'

Ajda Pekkan, Harbiye konserinde protokolde oturan dinleyicilerine tepki gösterdi. Pekkan performansını yarıda keserek, "Protokol kurallarını bilmiyorsanız gelmeyin. Oturun buraya, şarkım bitmeden kimse kalkamaz" dedi.

Ajda Pekkan, hazırlığı aylardır süren Harbiye konserinde dinleyicileriyle buluştu.

Pekkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşen konserde, protokolde oturan ve konser bitmeden alanı terk etmek isteyen dinleyicilerine tepki gösterdi.

ŞARKISINI YARIDA KESTİ

Ajda Pekkan performansını yarıda keserek dinleyicileri uyardı.

Pekkan, "Ben sizin konserinize gelsem ve en önde protokolde otursam ve ondan sonra çekip gitsem siz ne dersiniz? Protokol kurallarını bilmiyorsanız göstermelik gelmeyin" ifadelerini kullandı.