Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe, kendisine taciz mesajları atan kişiden şikâyetçi oldu

Tuğba Tufantepe, kendisine sosyal medyadan taciz mesajları ve uygunsuz videolar gönderen kişiden şikayetçi oldu.

Savcılığın yaptığı soruşturma sonrası mesajları atan kişinin İstanbul'daki bir huzurevinde yaşayan 66 yaşındaki Özkan B. olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, savcılık 66 yaşındaki Özkan B. hakkında cinsel taciz suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sanatçı, kendisine sürekli olarak gelen "Aşkım, bebeğim" mesajlarından bunaldığını belirtti.