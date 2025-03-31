Ajda Pekkan’dan gençlere destek: Her zaman yanlarında olacağım

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestolardaki gözaltılar ve tutuklamalar hakkında, “Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım” dedi.

19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde pek çok üniversite öğrencisi gözaltına alınıp tutuklandı.

Gençlere sosyal medyadan destek veren Pekkan, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

“Sevgili Türkiye,

Gençler bizim geleceğimiz, umudumuz, yarınlarımız… Onların sesi duyulmalı, fikirleri özgürce ifade edilmeli. Adalet bir toplumun temel değeridir ve herkes için eşit, bağımsız ve hakkaniyetli olmalıdır. Daha güçlü ve huzurlu bir ülke için, hepimizin olduğu kadar devletimizin de gençlere ve toplumsal taleplere duyarlı olması büyük önem taşıyor.

Sanatın ve müziğin birleştirici gücüne inanıyorum. Her zaman gençlerimizin yanında, özgür düşüncenin, diyaloğun ve adaletin destekçisi olacağım. Hep birlikte daha güzel, daha umut dolu yarınlara yürüyelim.”