Ajdar'ın talepleri şaşkına çevirdi: Hayrettin'den açıklama

“Nane nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” şarkılarıyla tanınan Ajdar’ı programına konuk etmek isteyen Hayrettin, beklemediği taleplerle karşılaştı.

Ajdar’ın istekleri ve talep ettiği ücret gündem oldu.

Hayrettin, adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışması ile duyuran Ajdar'ı programı Kaos Show'a davet etmek istedi.

"Ajdar'ı konuk almak istiyorum" diyen Hayrettin, "50 milyon euro istedi. Anında hesabına istiyor. 300 koruma istiyor. Biz Ajdar'ı istiyoruz, alacağız inşallah. Bizim ünlümüz de Ajdar. Herkese kapımız sonuna kadar açık' ifadelerini kullandı.