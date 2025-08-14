AJet, 2 noktaya daha uçuş başlatacak

AJet, uçuş noktalarına İspanya'nın Barselona ve Madrid kentlerini ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet ekim ayında başkent Ankara'dan Barselona ve Madrid'e direkt seferler başlatacak. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim, Barselona'ya ise 24 Ekim'de yapılacak.

Barselona'ya pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü, Madrid'e ise salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenlenecek.

Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, İspanya'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 avrodan başlayan fiyatlarla bugün satışa çıktı.