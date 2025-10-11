Giriş / Abone Ol
AJet, Ankara'dan Bağdat'a uçuş başlatacak

AJet, Ankara'dan Irak'ın başkenti Bağdat'a direkt seferlerini 3 Kasım'da başlatacak. Seferler, haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

AJet, Ankara'dan Bağdat'a direkt seferlere başlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bağdat'a İstanbul'dan seferleri bulunan AJet, yeni bir uçuş başlatıyor.

Bu kapsamda 3 Kasım'da Ankara'dan Bağdat'a direkt seferler başlayacak. Seferler, haftada 3 gün pazartesi, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Bağdat'tan Ankara'ya seferler ise salı, perşembe ve cumartesi günleri düzenlenecek.

