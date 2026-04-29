AJet Bilet Kampanyası 2026: 29-30 Nisan Biletleme ile İndirimli Uçuş Fırsatları
AJet bilet kampanyası 2026, 29-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak biletleme ile 4 Mayıs – 30 Haziran döneminde uygun fiyatlı uçuş imkânı sunuyor. Yurt dışı seyahat planı yapanlar için büyük fırsat sağlayan bu indirimli uçak bileti kampanyası, Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar geniş bir destinasyon ağıyla dikkat çekiyor.
Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için yılın en dikkat çeken fırsatlarından biri geldi. AJet bilet kampanyası 2026, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan yolculara büyük avantajlar sunuyor. Sadece sınırlı süre için geçerli olan bu kampanya, 29-30 Nisan tarihleri arasında biletleme yaparak 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 arası uçuşlarda indirimli fiyatlarla seyahat etme imkânı sağlıyor.
Toplamda 50 bin koltukla sınırlı olan kampanya, Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a kadar geniş bir uçuş ağı sunuyor. Peki AJet indirimli bilet kampanyası hangi rotaları kapsıyor ve fiyatlar ne kadar?
AJET BİLETLEME TARİHLERİ VE UÇUŞ DÖNEMİ
Kampanya kapsamında biletleme ve uçuş tarihleri net olarak belirlenmiştir:
- Biletleme tarihleri: 29-30 Nisan 2026
- Uçuş tarihleri: 4 Mayıs – 30 Haziran 2026
- Satış süresi: Sınırlı kontenjan (50.000 koltuk)
Bu nedenle erken davranmak, en uygun fiyatlı biletleri yakalamak için kritik önem taşımaktadır.
AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI
AJet kampanyasında fiyatlar destinasyona göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak oldukça rekabetçi seviyeler sunulmaktadır.
Türkiye Çıkışlı Uçuşlar
|Rota
|Fiyat
|Balkanlar (Bosna, Kosova, Makedonya)
|60 USD'den başlayan fiyatlarla
|Almanya, İsviçre, Avusturya
|70 USD'den başlayan fiyatlarla
|İtalya, Fransa, Belçika
|82 USD'den başlayan fiyatlarla
|İngiltere (Londra)
|70 USD'den başlayan fiyatlarla
|Kuzey Afrika (Mısır, Cezayir)
|82–129 USD arası
Türkiye Varışlı Uçuşlar
|Rota
|Fiyat
|Avrupa şehirleri
|50 EUR'den başlayan fiyatlarla
|Orta Avrupa (Almanya, Avusturya)
|59–70 EUR arası
|İskandinavya
|60–85 EUR arası
AJET KAMPANYASI KAPSAMINDAKİ POPÜLER ROTALAR
Kampanya kapsamında en çok dikkat çeken rotalar arasında Avrupa şehirleri öne çıkıyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere hatları yoğun talep görüyor.
- İstanbul – Münih
- İstanbul – Amsterdam
- İstanbul – Paris
- Ankara – Viyana
- İstanbul – Londra
- İstanbul – Tiflis
- İstanbul – Bakü
Bu destinasyonlar, hem iş hem de turistik seyahatler için yoğun şekilde tercih ediliyor.
AJET BİLET KAMPANYASI NASIL ALINIR?
İndirimli AJet biletleri oldukça kolay bir şekilde satın alınabiliyor. Yolcular aşağıdaki kanalları kullanarak kampanyadan yararlanabilir:
- AJet resmi web sitesi (AJet.com)
- AJet mobil uygulaması
- Çağrı merkezi
- Yetkili satış acenteleri
Yoğun talep nedeniyle erken rezervasyon yapılması önerilmektedir.
AJET KAMPANYASINDA EK HİZMETLER
AJet sadece ucuz bilet değil, aynı zamanda ek hizmetlerde de indirim sunuyor.
- 9 Euro’ya kabin bagajı
- 9 Euro’ya 10 kg uçak altı bagaj
Bu avantajlar özellikle düşük maliyetli seyahat planlayanlar için önemli bir ek fayda sağlıyor.
AJet’in 2026 Nisan kampanyası, özellikle yaz dönemine uygun fiyatlı seyahat planlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Sınırlı süreli olması nedeniyle hızlı hareket etmek büyük avantaj sağlıyor.
Geniş destinasyon ağı, düşük başlangıç fiyatları ve ek hizmet indirimleri ile AJet bilet kampanyası 2026, yılın en dikkat çekici havayolu fırsatları arasında yer alıyor.