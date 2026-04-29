AJet Bilet Kampanyası 2026: 29-30 Nisan Biletleme ile İndirimli Uçuş Fırsatları

Uygun fiyatlı uçak bileti arayanlar için yılın en dikkat çeken fırsatlarından biri geldi. AJet bilet kampanyası 2026, özellikle yurt dışı seyahat planı yapan yolculara büyük avantajlar sunuyor. Sadece sınırlı süre için geçerli olan bu kampanya, 29-30 Nisan tarihleri arasında biletleme yaparak 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 arası uçuşlarda indirimli fiyatlarla seyahat etme imkânı sağlıyor.

Toplamda 50 bin koltukla sınırlı olan kampanya, Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a kadar geniş bir uçuş ağı sunuyor. Peki AJet indirimli bilet kampanyası hangi rotaları kapsıyor ve fiyatlar ne kadar?

AJET BİLETLEME TARİHLERİ VE UÇUŞ DÖNEMİ

Kampanya kapsamında biletleme ve uçuş tarihleri net olarak belirlenmiştir:

Biletleme tarihleri: 29-30 Nisan 2026

Uçuş tarihleri: 4 Mayıs – 30 Haziran 2026

Satış süresi: Sınırlı kontenjan (50.000 koltuk)

Bu nedenle erken davranmak, en uygun fiyatlı biletleri yakalamak için kritik önem taşımaktadır.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ FİYATLARI

AJet kampanyasında fiyatlar destinasyona göre değişiklik göstermektedir. Ancak genel olarak oldukça rekabetçi seviyeler sunulmaktadır.

Türkiye Çıkışlı Uçuşlar

Rota Fiyat Balkanlar (Bosna, Kosova, Makedonya) 60 USD'den başlayan fiyatlarla Almanya, İsviçre, Avusturya 70 USD'den başlayan fiyatlarla İtalya, Fransa, Belçika 82 USD'den başlayan fiyatlarla İngiltere (Londra) 70 USD'den başlayan fiyatlarla Kuzey Afrika (Mısır, Cezayir) 82–129 USD arası

Türkiye Varışlı Uçuşlar

Rota Fiyat Avrupa şehirleri 50 EUR'den başlayan fiyatlarla Orta Avrupa (Almanya, Avusturya) 59–70 EUR arası İskandinavya 60–85 EUR arası

AJET KAMPANYASI KAPSAMINDAKİ POPÜLER ROTALAR

Kampanya kapsamında en çok dikkat çeken rotalar arasında Avrupa şehirleri öne çıkıyor. Özellikle Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere hatları yoğun talep görüyor.

İstanbul – Münih

İstanbul – Amsterdam

İstanbul – Paris

Ankara – Viyana

İstanbul – Londra

İstanbul – Tiflis

İstanbul – Bakü

Bu destinasyonlar, hem iş hem de turistik seyahatler için yoğun şekilde tercih ediliyor.

AJET BİLET KAMPANYASI NASIL ALINIR?

İndirimli AJet biletleri oldukça kolay bir şekilde satın alınabiliyor. Yolcular aşağıdaki kanalları kullanarak kampanyadan yararlanabilir:

AJet resmi web sitesi (AJet.com)

AJet mobil uygulaması

Çağrı merkezi

Yetkili satış acenteleri

Yoğun talep nedeniyle erken rezervasyon yapılması önerilmektedir.

AJET KAMPANYASINDA EK HİZMETLER

AJet sadece ucuz bilet değil, aynı zamanda ek hizmetlerde de indirim sunuyor.

9 Euro’ya kabin bagajı

9 Euro’ya 10 kg uçak altı bagaj

Bu avantajlar özellikle düşük maliyetli seyahat planlayanlar için önemli bir ek fayda sağlıyor.

AJet bilet kampanyası ne zaman?

Kampanya biletleme tarihleri 29-30 Nisan 2026’dır.

AJet indirimli uçak biletleri hangi tarihlerde geçerli?

İndirimli biletler 4 Mayıs – 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerlidir.

AJet kampanyasında bilet fiyatları ne kadar?

Fiyatlar 50 EUR ve 60 USD’den başlayarak destinasyona göre değişmektedir.

AJet kampanyasında kaç koltuk var?

Toplam 50 bin koltuk kampanya kapsamında satışa sunulmuştur.

AJet biletleri nereden alınır?

AJet.com, mobil uygulama, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden satın alınabilir.

AJet’in 2026 Nisan kampanyası, özellikle yaz dönemine uygun fiyatlı seyahat planlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Sınırlı süreli olması nedeniyle hızlı hareket etmek büyük avantaj sağlıyor.

Geniş destinasyon ağı, düşük başlangıç fiyatları ve ek hizmet indirimleri ile AJet bilet kampanyası 2026, yılın en dikkat çekici havayolu fırsatları arasında yer alıyor.