AJet Bilet Kampanyası: 9 Euro’dan Başlayan Yurt Dışı Uçak Bileti Fırsatları Başladı

AJet, kış sezonunu büyük bir kampanya ile karşılıyor. Yurt dışı uçuşlarında 9 euro/dolardan başlayan bilet fiyatları ile seyahat etmek isteyenlere önemli bir fırsat sunuluyor. Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Arap Yarımadası’na kadar 34 ülkede 60 noktaya uçuş düzenleyen AJet, toplam 80 bin koltuğu kapsayan bu kampanyayı sınırlı süreyle satışa açtı. İşte detaylar!

AJET UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI TARİHLERİ

Kampanya, belirli tarihler arasında satın alınacak biletler ve yine belirli tarihlerde gerçekleştirilecek uçuşlar için geçerli. Satış ve uçuş tarihleri şöyle:

Biletleme Tarihleri: 26 Kasım 2025 – 28 Kasım 2025

26 Kasım 2025 – 28 Kasım 2025 Satış Başlangıç Saati: 26 Kasım 2025 – 11:00 (UTC+3)

26 Kasım 2025 – 11:00 (UTC+3) Satış Bitiş Saati: 28 Kasım 2025 – 23:59

28 Kasım 2025 – 23:59 Uçuş Tarihleri: 10 Ocak 2026 – 12 Mart 2026

10 Ocak 2026 – 12 Mart 2026 Koltuk Sayısı: 80.000

Kampanya fiyatları yalnızca tek yön direkt uçuşlar için geçerli olup vergi ve harçlar fiyata dahil değildir.

HANGİ BİLET TÜRLERİ KAMPANYAYA DAHİL?

AJet, yalnızca “Basic” biletlerde değil, diğer bilet türlerinde de indirim uyguluyor. Tercihe göre biletler yükseltilebiliyor:

Bilet Türü Kampanya Fiyatı / Farkı Basic 9 USD/Euro’dan başlayan fiyatlarla EcoJet Yükseltme +9 USD Flex Yükseltme +29 USD Premium Yükseltme +39 USD

Paketlere Dahil Hizmetler

EcoJet: 20 kg bagaj

20 kg bagaj Flex: 20 kg bagaj + standart koltuk seçimi

20 kg bagaj + standart koltuk seçimi Premium: 25 kg bagaj + tüm koltuklar + sandviç ikramı + ücretsiz değişiklik + uçuşa kadar esnek iade

AJET HANGİ ÜLKELERE UÇUYOR? KAMPANYA DAHİLİNDEKİ UÇUŞ GÜZERGAHLARI

AJet kampanyası, Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı tüm yurt dışı hatlarda geçerli. Kampanya, Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan geniş bir uçuş ağını kapsıyor.

Kampanya Dahilindeki Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İtalya, Macaristan, İspanya, Rusya, Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Cezayir, Irak, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye.

TÜRKİYE ÇIKIŞLI UYGUN FİYATLI UÇUŞLARDAN BAZILARI

Aşağıdaki örnekler, kampanya kapsamındaki uçuşlar arasından seçilmiştir:

İstanbul (SAW) → Frankfurt (FRA): 9 USD

İstanbul (SAW) → Saraybosna (SJJ): 9 USD

İstanbul (SAW) → Üsküp (SKP): 9 USD

İstanbul (SAW) → Basel (BSL): 9 USD

İstanbul (SAW) → Prag (PRG): 19 USD

İstanbul (SAW) → Tiflis (TBS): 19 USD

Ankara (ESB) → Bakü (GYD): 19 USD

İstanbul (SAW) → Roma (FCO): 29 USD

İstanbul (SAW) → Londra (STN): 29 USD

İstanbul (SAW) → Amsterdam (AMS): 39 USD

Ankara (ESB) → Madrid (MAD): 49 USD

İstanbul (SAW) → Paris (CDG): 59 USD

İstanbul (SAW) → Şarjah (SHJ): 69 USD

İstanbul (SAW) → St. Petersburg (LED): 79 USD

Ankara (ESB) → Almatı (ALA): 89 USD

KAMPANYA KURAL VE KOŞULLARI

Kampanya yalnızca AJet’in tarifeli uçuşlarında geçerlidir.

Vergi ve harçlar fiyata dahil değildir.

Kampanya başka bir indirimle birleştirilemez.

Koltuk sayısı sınırlıdır.

Ek hizmet kampanyasına Suriye hattı dahil değildir.

AJet, kampanyayı değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

AJet kampanya biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

26 Kasım 2025 saat 11:00’de satışa sunuluyor ve 28 Kasım 2025 23:59’a kadar devam ediyor.

9 euroluk AJet biletleri hangi tarihlerde geçerli?

10 Ocak 2026 ile 12 Mart 2026 arasındaki tüm yurt dışı uçuşlarında geçerlidir.

Kampanya hangi uçuşları kapsıyor?

Türkiye çıkışlı tüm yurt dışı hatlar ve yurt dışından Türkiye’ye dönüş uçuşları kampanyaya dahildir.

Kampanya biletleri nereden satın alınabilir?

Biletler AJet.com, AJet Mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden alınabilir.

Bagaj hakkı kampanya biletlerinde dahil mi?

Basic biletlerde bagaj dahil değildir. EcoJet, Flex ve Premium yükseltmeleri ile bagaj eklenebilir.