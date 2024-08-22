AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? AJET 22 Ağustos-24 Ekim Kampanyalı Bilet Güzergahları
AJET'in 22-24 Ağustos arası bilet alımlarında 1 euro'ya yurt dışı bilet satışı yapacağını duyurmasının ardından AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusu gündem oldu. AJET kampanyanın 22 Ağustos-24 Ekim tarihi arasındaki uçuşları kapsayacağını açıklamasıyla birlikte AJET kampanyalı bilet güzergahları, ülkeleri araştırılıyor. Peki, AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte AJET 22 Ağustos-24 Ekim kampanyalı bilet güzergahları!
AJET kampanya dahilinde yurt dışı çıkışlı Türkiye yönüne tek yön biletler 1 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye kampanyanın belirttiği 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında gelmeyi düşünenler AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 25 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyası için son gün 24 Ağustos. Peki, AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte AJET 22 Ağustos-24 Ekim kampanyalı bilet güzergahları!
AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ, ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?
AJET bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye'ye tek yön biletleri kapsıyor.
AJET KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI
|ÜLKE
|Çıkış Şehri
|Bilet Ücreti
|Almanya
|Düsseldorf
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Berlin
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Köln
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Frankfurt
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Hannover
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Hamburg
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Münih
|1 EUR + vergiler
|Almanya
|Stuttgart
|1 EUR + vergiler
|Avusturya
|Viyana
|5 EUR + vergiler
|Bosna Hersek
|Saraybosna
|11 EUR + vergiler
|Belçika
|Brüksel
|19 EUR + vergiler
|Danimarka
|Kopenhag
|19 EUR + vergiler
|Fransa
|Paris
|18 EUR + vergiler
|Fransa
|Lyon
|18 EUR + vergiler
|Hollanda
|Amsterdam
|5 EUR + vergiler
|İngiltere
|Londra
|16 EUR + vergiler
|İsviçre
|Basel
|19 EUR + vergiler
|İsviçre
|Zürih
|19 EUR + vergiler
|İtalya
|Milano
|19 EUR + vergiler
|İtalya
|Roma
|19 EUR + vergiler
|Kosova
|Priştine
|9 EUR + vergiler
|Kuzey Makedonya
|Üsküp
|19 EUR + vergiler
|Macaristan
|Budapeşte
|19 EUR + vergiler
|Sırbistan
|Belgrad
|20 EUR + vergiler
AJET'in kampanyası kapsamında 25 bin koltuk 22-24 Ağustos tarihleri arasında satışa çıktı.