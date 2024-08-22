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AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? AJET 22 Ağustos-24 Ekim Kampanyalı Bilet Güzergahları

AJET'in 22-24 Ağustos arası bilet alımlarında 1 euro'ya yurt dışı bilet satışı yapacağını duyurmasının ardından AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusu gündem oldu. AJET kampanyanın 22 Ağustos-24 Ekim tarihi arasındaki uçuşları kapsayacağını açıklamasıyla birlikte AJET kampanyalı bilet güzergahları, ülkeleri araştırılıyor. Peki, AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte AJET 22 Ağustos-24 Ekim kampanyalı bilet güzergahları!

BirBilgi
  • 22.08.2024 13:06
  • Giriş: 22.08.2024 13:06
  • Güncelleme: 22.08.2024 13:23
AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? AJET 22 Ağustos-24 Ekim Kampanyalı Bilet Güzergahları

AJET kampanya dahilinde yurt dışı çıkışlı Türkiye yönüne tek yön biletler 1 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye kampanyanın belirttiği 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında gelmeyi düşünenler AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 25 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyası için son gün 24 Ağustos. Peki, AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte AJET  22 Ağustos-24 Ekim kampanyalı bilet güzergahları!

AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ, ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

AJET bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye'ye tek yön biletleri kapsıyor.

AJET KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI

ÜLKEÇıkış ŞehriBilet Ücreti
AlmanyaDüsseldorf1 EUR + vergiler
AlmanyaBerlin1 EUR + vergiler
AlmanyaKöln1 EUR + vergiler
AlmanyaFrankfurt1 EUR + vergiler
AlmanyaHannover1 EUR + vergiler
AlmanyaHamburg1 EUR + vergiler
AlmanyaMünih1 EUR + vergiler
AlmanyaStuttgart1 EUR + vergiler
AvusturyaViyana5 EUR + vergiler
Bosna HersekSaraybosna11 EUR + vergiler
BelçikaBrüksel19 EUR + vergiler
DanimarkaKopenhag19 EUR + vergiler
FransaParis18 EUR + vergiler
FransaLyon18 EUR + vergiler
HollandaAmsterdam5 EUR + vergiler
İngiltereLondra16 EUR + vergiler
İsviçreBasel19 EUR + vergiler
İsviçreZürih19 EUR + vergiler
İtalyaMilano19 EUR + vergiler
İtalyaRoma19 EUR + vergiler
KosovaPriştine9 EUR + vergiler
Kuzey MakedonyaÜsküp19 EUR + vergiler
MacaristanBudapeşte19 EUR + vergiler
SırbistanBelgrad20 EUR + vergiler

AJET'in kampanyası kapsamında 25 bin koltuk 22-24 Ağustos tarihleri arasında satışa çıktı.

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