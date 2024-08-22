AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? AJET 22 Ağustos-24 Ekim Kampanyalı Bilet Güzergahları

AJET kampanya dahilinde yurt dışı çıkışlı Türkiye yönüne tek yön biletler 1 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından yurt dışından Türkiye'ye kampanyanın belirttiği 22 Ağustos ile 24 Ekim tarihleri arasında gelmeyi düşünenler AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 25 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyası için son gün 24 Ağustos. Peki, AJET Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte AJET 22 Ağustos-24 Ekim kampanyalı bilet güzergahları!

AJET BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ, ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

AJET bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ülkelerinden çıkışlı Türkiye'ye tek yön biletleri kapsıyor.

AJET KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI

ÜLKE Çıkış Şehri Bilet Ücreti Almanya Düsseldorf 1 EUR + vergiler Almanya Berlin 1 EUR + vergiler Almanya Köln 1 EUR + vergiler Almanya Frankfurt 1 EUR + vergiler Almanya Hannover 1 EUR + vergiler Almanya Hamburg 1 EUR + vergiler Almanya Münih 1 EUR + vergiler Almanya Stuttgart 1 EUR + vergiler Avusturya Viyana 5 EUR + vergiler Bosna Hersek Saraybosna 11 EUR + vergiler Belçika Brüksel 19 EUR + vergiler Danimarka Kopenhag 19 EUR + vergiler Fransa Paris 18 EUR + vergiler Fransa Lyon 18 EUR + vergiler Hollanda Amsterdam 5 EUR + vergiler İngiltere Londra 16 EUR + vergiler İsviçre Basel 19 EUR + vergiler İsviçre Zürih 19 EUR + vergiler İtalya Milano 19 EUR + vergiler İtalya Roma 19 EUR + vergiler Kosova Priştine 9 EUR + vergiler Kuzey Makedonya Üsküp 19 EUR + vergiler Macaristan Budapeşte 19 EUR + vergiler Sırbistan Belgrad 20 EUR + vergiler

AJET'in kampanyası kapsamında 25 bin koltuk 22-24 Ağustos tarihleri arasında satışa çıktı.