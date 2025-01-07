AJet, bir noktaya daha uçuş başlattı

AJet, yeni yılın ilk hat açılışını Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir'e yaptı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'na düzenlenen ilk sefer törenle gerçekleştirildi. İstanbul'dan kalkan ilk uçak, 3,5 saatlik uçuşun ardından Cezayir'e indi. Uçak, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı'nda su takı ile karşılandı.

Burada düzenlenen törene, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Huari Bumedyen Havaalanı Üst Yöneticisi Mokhtar Said Mediouni ile AJet ve havalimanı yöneticileri katıldı.

İstanbul-Cezayir güzergahında karşılıklı haftada 5 gün sefer düzenlenecek.