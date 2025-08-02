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AJet'in Halep seferleri başladı

AJet, Suriye'nin Halep kentine sabah saatlerinde ilk uçak seferini gerçekleştirdi. Seferler haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek.

Güncel
  • 02.08.2025 11:33
  • Giriş: 02.08.2025 11:33
  • Güncelleme: 02.08.2025 11:52
Kaynak: AA
AJet'in Halep seferleri başladı
Fotoğraf: AA

AJet, Suriye’nin Halep kentine sefer başlattı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Halep – İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 4 gün düzenlenecek.

AJet’in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Halep’te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, 1 Temmuz’da İstanbul – Şam seferlerine başlamıştı.

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