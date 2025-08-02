AJet'in Halep seferleri başladı
AJet, Suriye'nin Halep kentine sabah saatlerinde ilk uçak seferini gerçekleştirdi. Seferler haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek.
Kaynak: AA
AJet, Suriye’nin Halep kentine sefer başlattı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Halep Uluslararası Havalimanı’na ilk sefer, sabah saatlerinde gerçekleştirildi.
Halep – İstanbul seferleri, haftada karşılıklı 4 gün düzenlenecek.
AJet’in yolcularını taşıyan uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Halep Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı.
Halep’te düzenlenen karşılama törenine, Suriye sivil havacılık otoritesi temsilcileri ile AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.
AJet, 1 Temmuz’da İstanbul – Şam seferlerine başlamıştı.