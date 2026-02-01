AJet'in Tahran uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Tahran’a hareket eden VF183 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Kırşehir semalarındayken acil durum verdi.

Kokpit ekibi, transponder sistemini acil durum kodu olan 7700’e alarak durumu hava trafik kontrolüne bildirdi.

Acil kod verilmesinin ardından uçak rotasını değiştirerek Ankara Esenboğa Havalimanı’na yöneldi. Uçak, bir sorun yaşamadan Esenboğa’ya indi.

HAVA SAHASI KAPALI MI ?

Öte yandan Tahran hava sahasının kapatılıp kapatılmadığına ilişkin resmi bir açıklama ya da net bilgiye henüz ulaşılamadı.