Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı

AJet, indirimli yurt dışı seyahatleri için kampanya başlattı. Bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve Euro'dan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Güncel
  • 06.01.2026 13:03
  • Giriş: 06.01.2026 13:03
  • Güncelleme: 06.01.2026 13:06
Kaynak: AA
AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı
Fotoğraf: AA

AJet, tüm yurt dışı hatlarında 9 dolar ve Euro'dan başlayan fiyatlarla indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün 11.00'de başlayan indirimli bilet satışı, yarın 23.59'a kadar devam edecek. 9 dolar ve Euro'dan başlayan indirimli biletler, 10 Ocak-12 Mart tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 85 bin koltuk satışa sunulacak.

Kampanya kapsamında seçili rotalarda 1 dolar-Euro ve vergilerden başlayan özel fiyatlı biletler de satışta çıktı.

Ayrıca kampanya süresince geçerli tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak, 12 Euro olan kabin bagajı 5 Euro'ya, yine 12 Euro olarak sunulan "basic" bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 Euro'ya alınabilecek.

İndirimli biletler AJet.com, AJet'in mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabiliyor.

BirGün'e Abone Ol