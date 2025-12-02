AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı
AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt seferlere başladı. İlk sefer bugün gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt uçuşlarını başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu'nun önemli kentlerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na direkt düzenlenen ilk sefer bugün gerçekleştirildi.
İLK SEFER BUGÜN YAPILDI
Uçuş, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.
AJet, daha önce Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferler düzenlemeye başlamıştı.