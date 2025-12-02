Giriş / Abone Ol
AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt seferlere başladı. İlk sefer bugün gerçekleştirildi.

  • 02.12.2025 11:13
  • Giriş: 02.12.2025 11:13
  • Güncelleme: 02.12.2025 11:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

AJet, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt uçuşlarını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ortadoğu'nun önemli kentlerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na direkt düzenlenen ilk sefer bugün gerçekleştirildi.

İLK SEFER BUGÜN YAPILDI

Uçuş, yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, daha önce Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferler düzenlemeye başlamıştı.

