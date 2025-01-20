AJet, İstanbul-Moskova arası direkt uçuş başlatıyor

AJet, İstanbul-Moskova arası direkt uçuşların 23 Ocak'tan itibaren her gün karşılıklı olarak yapılacağını duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'dan Moskova'ya Ankara aktarmalı seferler düzenleyen şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Moskova Vnukovo Havalimanı arası direkt seferlere başlıyor.

Seferler her gün düzenlenecek.

​​​​​​​İstanbul-Moskova seferlerinin, 99 dolardan başlacağı ifade edildi.

AJet, ilk uçuşunu 31 Mart 2024'te yapmasından bu yana yurt dışı uçuş ağına 12 yeni dış hat noktası ekledi.

Şirket, yeni yılda ilk rotasını, İstanbul-Cezayir uçuşları olarak belirlemişti.