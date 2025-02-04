AJet, Stockholm'e direkt sefer başlatacak
AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında, direkt sefer düzenleneceğini açıkladı. Söz konusu seferlerin 2 Haziran'da başlanacağı duyurulurken biletler ise 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Kaynak: AA
AJet, İsveç'in başkenti Stockholm'e direkt uçuşlara başlanacağını duyurdu.
Şirket, 2 Haziran'dan itibaren İstanbul ile Stockholm arası direkt uçuşlarına başlayacak.
Seferler, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stockholm Arlanda Havalimanı arasında, haftanın her günü düzenlenecek.
Öte yandan biletler, 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.