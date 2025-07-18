AJet, Suriye’de Halep uçuşlarına başlıyor

AJet, Suriye'nin Halep kentine sefer başlatıyor.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de cihatçı HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, bir kente daha sefer başlatıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak.

Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.