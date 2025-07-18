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AJet, Suriye’de Halep uçuşlarına başlıyor

AJet, Suriye'nin Halep kentine uçuşlara başlıyor. İlk uçuş 2 Ağustos’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek.

Güncel
  • 18.07.2025 15:57
  • Giriş: 18.07.2025 15:57
  • Güncelleme: 18.07.2025 16:04
Kaynak: AA
AJet, Suriye’de Halep uçuşlarına başlıyor
Fotoğraf: AA

AJet, Suriye'nin Halep kentine sefer başlatıyor.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de cihatçı HTŞ'nin yönetimi ele geçirmesinin ardından 1 Temmuz'da başkent Şam'a ilk uçuşunu yapan hava yolu, bir kente daha sefer başlatıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halep Havalimanı arasındaki ilk sefer, 2 Ağustos'ta yapılacak.

Haftada 4 gün karşılıklı düzenlenecek seferlerin biletleri, bugün 149 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Biletler, AJet.com, AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezlerinden alınabilecek.

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