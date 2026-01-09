AJet, Tahran'a yapacağı 6 seferini iptal etti
AJet, İran’daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 ve 10 Ocak’ta Tahran’a yapılması planlanan toplam 6 uçuşun iptal edildiğini açıkladı. Havayolu şirketi, yolcuların sefer durumlarına ilişkin bilgilendirildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
AJet'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.''