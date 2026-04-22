AJet'ten 23 Nisan'a özel indirimli bilet kampanyası

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak çocuklar için indirimli bilet kampanyası başlattı

Kampanya ile tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak.

0 – 2 yaş arasındaki bebekler ve 2 – 12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00’den 23 Nisan 2026 saat 23:59’a kadar satışta olacak.

Kampanya biletleri, 14 Eylül – 15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.