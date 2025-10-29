Giriş / Abone Ol
AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet'ten Cumhuriyet Bayramı'na özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletler bugün saat 23.59'a kadar satışa sunulacak.

Güncel
  • 29.10.2025 10:16
  • Giriş: 29.10.2025 10:16
  • Güncelleme: 29.10.2025 10:20
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

AJet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel tüm yurt içi seferlerde yüzde 29 indirimli biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 23.59'a kadar satışa sunulacak ve sadece AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınacak indirimli biletler, 17 Kasım 2025-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in Cumhuriyet Bayramı kampanyası, "Basic" sınıfı biletlerde geçerli olacak.

