AJet, ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası başlattı. Buna göre, biletini bugün ve yarın alanlar 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek.

  • 11.02.2026 12:13
  • Giriş: 11.02.2026 12:13
  • Güncelleme: 11.02.2026 12:15
Kaynak: AA
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
Fotoğraf: Depophotos

AJet, yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.

Biletini bugün ve yarın alanlar, WhatsApp kanalından paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek.

İndirim "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.

