AJet'ten indirimli bilet kampanyası

AJet, yurt dışı seyahatlerde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. İndirimli biletler 47 destinasyonda geçerli olacak.

Güncel
  • 17.03.2026 12:06
  • Giriş: 17.03.2026 12:06
  • Güncelleme: 17.03.2026 12:08
Kaynak: AA
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
Fotoğraf: Depophotos

AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini yüzde 25 indirimle satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AJet, 47 destinasyonda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

14 NİSAN-20 MAYIS TARİHLERİ ARASINDAKİ SEYAHATLERDE GEÇERLİ OLACAK

Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 euroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 euroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.

